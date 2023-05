Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 17 maggio

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Tra Gaffur e Cetin nasce una profonda amicizia. Dopo averlo invitato a cena fuori, Gaffur gli racconta il suo passato e quello di sua sorella Gulten. A fine racconto, Cetin promette a Gaffur che farà tutto il possibile per rendere felice Gulten. Gaffur si fida di lui ed è sollevato ...