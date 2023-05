Annullato il Gp di Formula 1 di Imola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nel prossimo fine settimana non si correrà il Gp di F1 a. Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l'organizzazione della F1 ha deciso di non far disputare la gara.

ROMA - A causa del maltempo che ha colpito Emilia - Romagna e Marche , il Gran Premio di1 previsto sul tracciato di Imola per questo fine settimana è stato. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani : "E' stato deciso l'annullamento del gp di ...Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l'organizzazione della1 ha deciso di non correre il gran premio dell'Emilia Romagna 2023, lo ha annunciato il presidente ...... tutto prenotato da chi venerdì deve andare al Gran premio di1 . Ma chissà se arriveranno ...si possono ospitare centinaia di migliaia di persone A Forlì ad esempio il sindaco hauna ...

F1 Imola, annullato il GP a causa del maltempo La Gazzetta dello Sport

Imola, 17 maggio 2023 – Il maltempo mette in ginocchio lo sport. La notizia è ferale: annullato il Gran premio di Imola. Niente Formula 1, come già stamattina aveva chiesto il ministro Matteo Salvini.Non ci sono le condizioni per correre il Gran Premio di Formula 1 a Imola, in programma proprio questo fine settimana. Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, ...