Ancora nubifragi | poi la tregua Ma è in arrivo un nuovo ciclone

Stabilimenti balneariuna volta allagati. E la brutta giornata di ieri ha aumentato i timori ... Fa ripiombare anche la riviera in piena emergenza tra, allagamenti, erosione ed ...... alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite in queste ore daed esondazioni. Vogliamo ...danni ma restano chiusi per il momento gli esercizi commerciali sul lato fiume e restain ...... a pochi giorni daie dalle inondazioni che hanno colpito soprattutto la zona del ... Al momento non c'èun numero degli evacuati, di sicuro diverse decine. Pesaro allagata, attesa la ...

Ancora maltempo, altre 12 ore di nubifragi poi arriva una tregua Adnkronos

Sono attese piogge forti ancora su Emilia Romagna e Marche ... tanta umidità nei bassi strati), non sono da escludere eventi meteo estremi come grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento", ...Ancora maltempo in Italia, per altre 12 ore. Il ciclone tunisino, dopo aver colpito il Sud lunedì scorso, ha esteso le sue spire perturbate anche al Centro-Nord, portando piogge torrenziali e ...