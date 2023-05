Ancora cielo coperto sulla bergamasca | nuvole e pioggia non danno tregua

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il posizionamento tra Oceano Atlantico e nord Europa dell’Anticiclone delle Azzorre permetterà per tutta la settimana a fresche correnti da nord/est di raggiungere il Mediterraneo, mantenendo attiva per diversi giorni una circolazione depressionaria. Il temponostra regione sarà pertanto caratterizzato da estrema variabilità con alternanza di momenti soleggiati e momenti nuvolosi con rovesci sparsi, questi ultimi più probabili e diffusi su Prealpi e laghi fino a giovedì, mentre dalla fine della settimana assisteremo a una probabile maggiore diffusione dei fenomeni. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate prevalentemente dal livello di copertura nuvolosa con valori massimi intorno ai 20 gradi in Valpadana. Le previsioni meteo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 17 maggio 2023 Tempo ...

una volta, come spesso è accaduto, il tecnico emiliano è stato messo fortemente in ... la scelta è ricaduta su Sinisa, oggi stella luminosa nel. Maurizio Sarri è invece approdato al Napoli ...Fino a tutti gli anni '60 del secolo scorso non stava né inné in terra che un ristoratore facesse il simpaticone con i clienti e li trattasse da pari, ...della classe servente nédalla ...Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore dele della terra, non ...12 - 15 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 'Molte cose hoda dirvi, ma per il ...

San Valentino Torio, strazio ai funerali di Jemila: «Dal cielo proteggi la mamma e il tuo fratellino» ilmattino.it

«Quando ormai si vola, non si può cadere giù...» La voce di Vasco Rossi echeggia nella navata della chiesa di San Giacomo Maggiore a San Valentino Torio, abbraccia la ...La rabbia dei residenti di un palazzo di via Torelli che hanno presentato un esposto alla municipale. "In un mese non sono ancora venuti a vedere" ...