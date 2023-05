(Di mercoledì 17 maggio 2023) La politica comenella città una volta nota per il manicomio (chiuso con la Basaglia) o come si dice al sud “delle persone più vicine a Dio”: questo è il quadro che emerge dal

Tutti i risultati delleScajola batte (anche nelle urne di Imperia) il poliziotto che lo voleva far condannare Schlein dice di aver vinto le elezioni. Scene (mute) da una conferenza ..."Accettiamo tutto ma non le lezioncine, queste si impazzite come unaandata a male, di Stelvio Marini, componente del comitato cittadino di Fratelli d'Italia. ...elezioniche ...

Amministrative, la maionese (dem) impazzita a Bisceglie Il Foglio

Al ballottaggio nella città del nord barese non andrà il candidato ufficiale del Pd, ma due vecchie conoscenze del partito. Le logiche fluide dell’emirato pugliese spiegate a Elly Schlein e non solo ...