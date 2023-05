Amministrative | il presidente Lombardi si congratula con i sindaci eletti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldella Provincia di Benevento, Nino, ha inviato un messaggio dizioni ainel Sannio nella tornata elettorale amministrativa del 14 e 15 maggio scorso. Nell’augurare aglibuon lavoro nell’espletamento del mandato ricevuto, ilha sottolineato come la congiuntura economica e sociale solleciti ancor di più la responsabilità degli Amministratori pubblici locali. E’ pertanto sempre più necessaria la sinergia delle Istituzioni per far fronte ai problemi sul tappeto: ildella Provincia ha assicurato la più ampia disponibilità alla cooperazione istituzionale nell’affrontare i problemi sul tappeto in particolare in sede di ...

...sfacciataggine di Marsilio per definire un "pareggio" l'esito delle elezionidi ... gravissimi problemi economici, sociali e occupazionali, ormai ildel Tufello si dedica (e si ......- dichiara il coordinatore provinciale di FDI VCO Davide Titoli commentando ledi ... ai ragazzi di Gioventu Nazionale, che con ilFabio Morelli in testa sono stati promotori ...E il trasferimento delle nuove funzionia comuni, province e città metropolitane da ... già capo ufficio del Servizio Bilancio dello Stato, oggi consigliere economico della...

Primo turno elezioni amministrative, la dichiarazione del Presidente ... Governo

"Ci sono, ad oggi, diverse strutture ricettive abruzzesi che hanno ospitato gli sfollati del sisma 2009 che, per via di trasferimenti di competenze, ritardi e inceppamenti vari, non hanno ricevuto le ...La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso ... L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e ...