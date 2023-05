Amici 22 | Mattia Zenzola e la malattia del padre | ecco cosa successe durante l’emergenza COVID

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha trionfato ad22 portando a casa la Coppa. In un’intervista esclusiva a Chi, il giovane ballerino ha condiviso le sue prime emozioni dopo aver concluso il percorso nel talent show: “Sono frastornato, sono tanto felice e ancora in fase di realizzazione diè successo. Questa mattina ho aperto gli occhi e ho detto ‘Wow’, mi sono domandato se fosse tutto vero”. Il ballerino poi ha parlato per la prima volta dei problemi di salute che ha dovutto affrontare suo papà.22:e ladi suo papàl’intervista,ha anche parlato dei problemi di salute di suo, che ha avuto difficoltà...

L'esperienza nel talent showdi Maria De Filippi, in cui è arrivata in finale, vinta poi da, comincia a novembre 2022 e durante il corso del programma presenta diversi brani inediti. " ...... e allievo di Raimondo Todaro,Zenzola. Chi saranno gli ospiti di Verissimo di sabato 20 maggio in arrivo dal talent La fine definitiva sia di22 che del programma del weekend pomeriggio ...Zenzola: come investirà il montepremi di 157mila euro. 'Voglio vivere di arte' Angelina Mango: i big si accorgono di lei. I repost da Marracash a Salmo, con chi il primo duetto L'...

Mattia Zenzola, il vincitore di «Amici»: «Ho esaurito i sogni, felice per mio padre malato» Corriere della Sera

Domenica 14 maggio i 4 finalisti di “Amici” Isobel, Wax, Angelina Mango e Mattia Zenzola si sono disputati la finalissima del talent di Canale 5. A trionfare, infine, è stato il ballerino di ...Il Vangelo secondo Mattia. E Maria. Ma anche e soprattutto Angelina. Vince la storia, la chiamano narrazione, nella finale di Amici 22, come per gli ultimi anni, vedi Sangiovanni, è una scelta ...