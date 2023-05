Amazon respinge la richiesta di un’azionista di maggiori informazioni sulle emissioni di Co2 del gruppo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilha respinto ladidi forniredi gas serra da parte del. Il socio ha sottoposto lain vista dell’assemblea che si terrà il prossimo 24 maggio, replicando che i dati forniti su questo argomento sono già adeguati agli standard richiesti al settore su base volontaria. Come rileva il commentatore di Bloomberg Andrew Ramones,omette però di specificare che finanzia l’organizzazione che di fatto stabilisce quali devono essere questi standard: Il Greenhouse Gas Protocol. Il Protocollo sui gas serra, finanziato anche da aziende come Alphabet (Google) e Meta (Facebook), Ikea, Ups e il Bezos Earth Fund del ...

