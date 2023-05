Ama Mezzo colpito da sassi su via prenestina

(Di mercoledì 17 maggio 2023) – Nella tarda serata di ieri, a Roma, ignoti hanno lanciato deicontro un compattatore Ama che stava svolgendo il giro di raccolta stradale dei rifiuti assegnato ed era in transito su via. Il parabrezza è statoriportando una lesione di oltre dieci centimetri. L’autista che era alla guida del, rimasto per fortunata incolume, ha immediatamente arrestato il veicolo, accostandolo ai margini della sede stradale, e subito dopo ha chiamato il personale di coordinamento in quel momento nell’autorimessa in cui lui e il compattatore sarebbero dovuti ritornare a fine turno. Il grave episodio è già stato denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza e ilè attualmente in riparazione presso un’officina dell’azienda. “Purtroppo non è la prima volta che nostri operatori in ...

Ignoti hanno lanciato dei sassi contro un compattatore Ama che stava svolgendo il giro di raccolta stradale dei rifiuti assegnato ed era in transito su via ... L'autista che era alla guida del mezzo, ...

