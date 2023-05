Àma Gloria | la recensione | un film intimo e delicato per la regista Marie Amachoukeli

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La nostradi Àmad'apertura della Semaine de la Critique, sezione parallela del festival del cinema di Cannes 2023. Non sono solo i legami di sangue a fare una famiglia e come si dice spesso, al mondo esistono figli di pancia e figli di cuore. Àmadiracconta proprio questo: un legame forte e intenso che non conosce razza, religione o cultura; un sentimento quasi primordiale, istintivo e potentissimo in grado di unire due persone a vita. Presentato comed'apertura della Semaine de la Critique, quella dellafrancese è una pellicola di grande impatto sia emotivo che visivo, un raccontodella relazione materna tra una tata e una bambina che, ...