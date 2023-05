...molti a indugiare in abitudini alcoliche o droghe " tanto più in un Paese dove la dipendenza Abbonati per leggere anche Leggi anche Chi è Sam, il Ceo di OpenAi e "padre" di ChatGPT che...Cosa guardareha chiesto la creazione di una nuova agenzia federale specificamente incaricata di rilasciare licenze per la tecnologia AI che, a suo dire, dovrebbero essere revocate se le ...Samnon è nuovo a queste dichiarazioni. A marzo, in un'intervista alla ABC News ha detto: " ... Una lettera firmata anche da Musk nela sospensione Vai all'approfondimento Un mese prima, a ...

Altman chiede un’agenzia per il pericolo delle IA: la tattica per dissimulare Il Foglio

"La mia più grande paura è che il campo dell'IA possa fare davvero del male al mondo", ha dichiarato il padre di ChatGPT Sam Altman ...tanto che il senatore Dick Durbin ha dichiarato che è straordinario vedere le grandi aziende presentarsi al Senato chiedendo un impegno per regolamentarle. Che sappiano di avere tra le mani qualcosa ...