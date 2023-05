Alluvioni | temporali e mareggiate | le regole da seguire della Protezione civile

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Forte maltempo sull'Italia. Dopo i disagi nella giornata di lunedì in Sicilia, la situazione peggiore in queste ore riguarda Emilia Romagna, che ha diramato l'allerta rossa per criticità idriche e ...

... allerta arancione a Napoli e in Campania: 24 ore di, possibili colate di fango e ...1 milioni di italiani che vivono oggi esposti ai rischi di frane e. È anche l'ora di avviare il ...Forte maltempo sull'Italia. Dopo i disagi nella giornata di lunedì in Sicilia, la situazione peggiore in queste ore riguarda Emilia Romagna, che ha diramato l'allerta rossa per criticità idriche e ...... evacuazioni, strade e scuole chiuse: è un nuovo giorno di allerta Cosa fare in caso di fortio frane Solo lezioni online all'Università: sospesi esami e test di ingresso ...

Cosa fare in caso di forti temporali, alluvioni o frane BolognaToday

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità. Cosa fare dopo l'alluvione Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, ...Nonostante l'attenuazione del maltempo attesa da giovedì, sull'Italia le condizioni meteo resteranno instabili almeno fino al weekend. La tendenza ...