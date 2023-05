Alluvioni Emilia Romagna | morti e dispersi | il bilancio si aggrava La regione in ginocchio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Maltempo in Italia. La situazione continua a destare non poca preoccupazione; ine nelle Marche le squadre dei soccorsi lavorano senza sosta a causa della seconda ondata di maltempo che ha colpito le regioni italiane. “La viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana. Invitiamo la popolazione ad effettuare solo spostamenti realmente urgenti”, rende noto il Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Al contempo sale il numero deie degli sfollati e purtroppo sono state registrate altre tre vittime. Allarme maltempo ine nelle Marche. Il bollettino della Protezione Civile ha evidenziato ancora bollino rosso e arancione nelle due regioni italiane: “L’area interessata è enorme: siamo di fronte sia fenomeni alluvionali che franosi. La notte è ...

Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia. E' ancora allerta meteo suRomagna e Marche, dopo una giornata caratterizzata da pioggia battente,, esondazioni e frane. Allerta arancione e gialla in diverse regioni. "La immediata evacuazione preventiva delle ...... è dunque partito nella tarda serata di ieri alla volta della regioneRomagna , ancora flagellata dalledi quest'ultimo periodo. Le squadre regionali, composte da personale ...Il maltempo ha causato allagamenti in- Romagna e Marche, e anche per mercoledì è stata diramata la massima ...

Maltempo e alluvione in Emilia-Romagna, il climatologo: «Mai così tanta acqua in sole due settimane» Corriere della Sera

dalla siccità alle alluvioni non è il clima che ci piace, ma probabilmente lo abbiamo modificato noi, negli ultimi decenni, con l’industrializzazione massiva e il disboscamento selvaggio. Oggi, ...È drammatica la situazione maltempo in Emilia-Romagna. Purtroppo, al momento sono due le vittime accertate, un uomo a Forlì e uno di Cesena, di cui risulta dispersa la moglie. Altre tre i dispersi, ...