Alluvione in Romagna | il salvataggio di uomo intrappolato in un seminterrato a Cesena | soccorritori rompono vetro a martellate

Nell' Emilia -sconvolta dal maltempo , una donna è stata trovata morta oggi sulla spiaggia di Zadina, sul ...è ancora chiaro se la morte possa essere messa o meno in relazione con l'...Ancora da chiarire se decesso sia legato all'h 9,48: Auto sommersa sommersa nel Ravennate ... Si tratta della terza vittima dopo le alluvioni in Emilia -. h 9,20: Chiusi tratti A14 in ...Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo nella già martoriata Emilia, dove ieri si è scagliato un altrodi grandissima portata che ha causato lo straripamento di 14 fiumi, diversi allagamenti e frane, vittime, (per il momento si parla di 3 persone ...

Emergenza alluvione e maltempo in Emilia-Romagna, in diretta: cinque morti, dispersi e migliaia di evacuati Corriere della Sera

N ell’arco di 24 ore si sono abbattute ben 16 bombe d’acqua sulla Romagna e 4 sulle Marche ma si sono registrate anche tempeste di vento e fulmini. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui da ...Stazione di Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze. Stazione di Pesaro, chiusa temporaneamente in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. I tratti menzionati rimangono comu ...