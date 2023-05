ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA | TUTTI I FIUMI DELLA REGIONE SONO ESONDATI BILANCIO PROVVISORIO DI 9 MORTI

... il ministro Nello Musumeci siede al centro del tavolo dei ministri che si sono appena confrontati sulle misure da prendere dopo il maltempo che ha devastato l'Romagna, causando otto morti, ...A scriverlo nelle sue stories Instagram è Laura Pausini, esprimendo tutta la sua preoccupazione per il disastro che ha colpito la sua regione, l'Romagna. "Questa mattina - scrive la Pausini - ...Un nuovo piano nazionale sul dissesto idrogeologico, per "rileggere il territorio" alla luce del cambiamento climatico in Italia. Dopo l'inRomagna, l'ennesima nel Paese, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci annuncia un provvedimento in accordo con altri ministeri che entro la prima metà del 2024 porterà ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

"Nessuno era preparato a un simile disastro. Le province di Forlì Cesena, Ravenna e Bologna sono in ginocchio e le Acli stanno cercando il modo di rendersi utili per chi si trova ad affrontare questo ...