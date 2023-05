Alluvione in Emilia-Romagna | su Formiche net le immagini satellitari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Il nostro pensiero va alle 8 vittime e ad alcuni dispersi. A loro e alle loro famiglie va tutto il cordoglio della Regione”, ha detto il presidente della regione, Stefano Bonaccini, alla notizia del ritrovamento di ulteriori decessi causati dal maltempo che nella notte di ieri ha nuovamente colpito la regione da lui governata. Bonaccini ha aggiunto che ci sono “moltissimi evacuati”, tra cui 3 mila a Bologna, 5 mila a Faenza e 5 mila nel Ravennate, ma il numero è destinato a crescere. In mattinata, nel corso di una conferenza stampa, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci aveva parlato di 5 vittime, ma si era scelta la linea della discrezione sui dispersi. Se necessario, si farà un Cdm straordinario per l’. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso del vertice al comitato operativo ...

Quello che è accaduto in- Romagna era già accaduto a Ischia (dove l'di novembre 2022 fece 12 vittime, ndr ) e potrà accadere in tutte le altre zone del Paese', spiega. Leggi Anche ...Intanto, la F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell'Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'che ha colpito la regione. " La decisione - ...Articoli più letti La situazione di treni e autostrade dopo l'inRomagna di Pietro Deragni Il relitto del Titanic in una nuova ricostruzione in 3D sbalorditiva di Marta Musso Il ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Anche Iva Zanicchi, originaria di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, ha commentato le immagini della presentatrice Rai, lanciando un messaggio di sostegno per tutti gli sfollati: “Gli artisti ...ALTO PIEMONTE -17-05-2023 -- Cia Vercelli Novara VCO, nell’esprimere solidarietà agli eventi alluvionali che si stanno verificando in Emilia Romagna, critica il ritardo con cui Regione Piemonte proced ...