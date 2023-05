Alluvione in Emilia-Romagna | su Formiche net le immagini satellitari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Il nostro pensiero va alle 8 vittime e ad alcuni dispersi. A loro e alle loro famiglie va tutto il cordoglio della Regione”, ha detto il presidente della regione, Stefano Bonaccini, alla notizia del ritrovamento di ulteriori decessi causati dal maltempo che nella notte di ieri ha nuovamente colpito la regione da lui governata. Bonaccini ha aggiunto che ci sono “moltissimi evacuati”, tra cui 3 mila a Bologna, 5 mila a Faenza e 5 mila nel Ravennate, ma il numero è destinato a crescere. In mattinata, nel corso di una conferenza stampa, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci aveva parlato di 5 vittime, ma si era scelta la linea della discrezione sui dispersi. Se necessario, si farà un Cdm straordinario per l’. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso del vertice al comitato operativo ...

Intanto, la F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell'Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'che ha colpito la regione. " La decisione - ...... Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al presidente della Regione- Romagna, Stefano Bonaccini, per esprimere la sua vicinanza e il cordoglio per le vittime dell'. Il Capo ...Quello che è accaduto in- Romagna era già accaduto a Ischia (dove l'di novembre 2022 fece 12 vittime, ndr ) e potrà accadere in tutte le altre zone del Paese', spiega. Leggi Anche ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

CRONACA, nelle immagini, un mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco in movimento per le strade di Forlì allagate e i veicoli dell'esercito, con alcuni militari impegnati a trainare un gommone con a bordo a ...L'annuncio ufficiale sulla scelta di annullare la gara in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione: "per la sicurezza di tifosi e team". Ad della F1: "D ...