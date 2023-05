Alluvione in Emilia-Romagna | Musumeci | “Abbiamo disposto lo stop agli obblighi in materia fiscale e contributiva”

...sugli effetti dell'ondata anomala del maltempo che ha gonfiato i fiumi e provocato una...Ettore Prandini nel sottolineare il grande impegno delle Federazioni della Coldiretti delle...... Matteo Piantedosi , il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami , e la vice presidente della Regione- Romagna, Irene Priolo , parlando dell'che ha colpito la Regione. Questi, ...Anche la Guardia Costiera è impegnata nei soccorsi e nei salvataggi degli abitanti colpiti dall'inRomagna. Per tutta la notte, il personale ha concorso alle operazioni di assistenza della popolazione di Faenza. E in mattinata, sempre a Faenza, l'elicottero Nemo 12 della Guardia ...

La decisione di fermare i motori nel weekend del GP Imola è condivisa da tutti i protagonisti. E l'AlphaTauri promuove l'iniziativa del Comune di Faenza per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvio ...