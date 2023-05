Alluvione in Emilia Romagna | le immagini dei soccorsi VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sono circa 750 i vigili del fuoco impegnati nell'emergenza maltempo, di cui quasi 300 nella provincia di Forlì (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Si contano circa 55 unità per il coordinamento degli interventi, 240 soccorritori acquatici, 20 unità specialistiche speleo-alpino fluviali, 65 esperti nelle unità di pompaggio e 15 sommozzatori. Sono 64 i moduli operativi arrivati da fuori regione (tutte tranne le isole), per un totale di 400 unità. Dei 250 mezzi al momento impiegati nei luoghi colpiti, sono presenti 25 piccoli natanti e 4 anfibi, nonché 10 mezzi di pompaggio. Ci sono poi 5 elicotteri con 25 unità specialistiche e 10 droni attivi inda stasera. Ecco ledi alcuni degli interventi di soccorso portati a termine.

... siamo di fronte a un altro terremoto", sono senza scampo le parole del presidente dell'- ... è ormai chiaro che la crisi climatica aggiunge il rischio di siccità ed", nonostante il ...Bonaccini: "- Romagna è ferita ma si rialzerà". F1 annulla il Gp di ImolaDIFFERIMENTO CONTRIBUTI E CIG IN AGRICOLTURA Tra gli interventi su cui sta lavorando il Governo per mettere in sicurezza le aziende e i lavoratori nei territori dell'Romagna, previsti anche ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

“Sicuramente un decreto legge per l’Emilia-Romagna è possibile ... Piantedosi in mattinata ha effettuato una ricognizione aerea nelle aree colpite dall’alluvione a bordo dell’elicottero Drago 150. Con ...Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti Comuni. Allerta rossa della Protezione civile anche per giovedì ...