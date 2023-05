Alluvione in Emilia-Romagna | in volo sopra l’Idice | le impressionanti immagini del ponte della Motta crollato

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il drone insul, nel Bolognese,durante l’che sta mettendo in ginocchio l’. Sulsulpassa la strada provinciale 6 che collega la località la-Budrio con San Martino in Argine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Video su questo argomento Autostrada sommersa dall'acqua: il maltempo spazza via l'- Romagna - GUARDA 'Nello specifico - dice anche Ferrara sull'- le correnti di grecale, ricche di ...... Carlos Sainz, ha commentato su Instagram la decisione del sindaco di Imola di annullare il Gran Premio di Formula 1, in programma domenica, a causa del forte maltempo che sta colpendo l'...Intanto, la F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell'Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'che ha colpito la regione. " La decisione - ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 - la Repubblica La Repubblica

È salito a quota 8 il bilancio provvisorio delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, con diversi dispersi: 6 morti si sono avuti in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel Ravennate e uno del ...Di Redazione politica Il ministro delle Infrastrutture investito dalle polemiche per un tweet in cui accostava i disagi per l’alluvione con le difficoltà della… Leggi ...