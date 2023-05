Alluvione in Emilia Romagna | il racconto della giornata

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sono 21 i fiumi esondati in 35 città tra lae il Bolognese, 48 i paesi che presentano frane - anche importanti - tra Reggioe Rimini. Salgono a 8 i morti accertati: 6 in provincia di Forlì-Cesena, uno a Bologna e un uomo nel Ravennate, mentre risultano ancora alcune persone...

Un nuovo piano nazionale sul dissesto idrogeologico, per "rileggere il territorio" alla luce del cambiamento climatico in Italia. Dopo l'inRomagna, l'ennesima nel Paese, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci annuncia un provvedimento in accordo con altri ministeri che entro la prima metà del 2024 porterà ...La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'che ha interessato l'Romagna. Tratta in salvo un'anziana signora isolata da due giorni a causa di una frana in località Dovadola (FC) . pc/red Condividi questo articolo: SponsorLe drammatiche esondazioni inRomagna hanno mosso un'enorme macchina dell'emergenza, che parte dai soccorsi salvavita fino ad arrivare al lavoro di verifica e ripristino di servizi essenziali come i collegamenti della rete ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

“Nessuno era preparato a un simile disastro. Le province di Forlì Cesena, Ravenna e Bologna sono in ginocchio e le Acli stanno cercando il modo di rendersi utili per chi si trova ad affrontare questo ...In seguito all’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna, causando anche 9 morti, si discute dei cambiamenti climatici nel corso ...