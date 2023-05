Alluvione in Emilia Romagna | il maltempo non dà tregua | almeno 8 morti e dispersi DIRETTA

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ancora piogge e allerta rossa. Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree della. Diverse persone risultano disperse. Preoccupazione a Bologna per il Ravone. Scuole chiuse. Meloni: "Pronti a fare subito un Cdm". F1 annulla il Gp di Imola. Allerta arancione per Toscana e Marche

Stanotte è crollato il ponte della Motta, che collega la Motta - Budrio con San Martino in Argine nel bolognese 'a seguito della rottura dell'Idice e della grande pressione alla quale è stato ...Vedi AncheRomagna, crolla il ponte della Motta nel Bolognese: il video prima e dopo Senza dimenticare ovviamente la questione di opportunità : sarebbe stato surreale celebrare il ...... ma una volta raggiunta l'Romagna le precipitazioni sono state ulteriormente esasperate dal ... i terreni erano già intrisi d'acqua per via dell'di appena due settimane fa sempre nella ...

Maltempo in Emilia Romagna: nell'alluvione morti e dispersi, 14 fiumi esondati La Repubblica

Devono essere aiutati alla svelta a ripartire. Vasco Rossi invece si limita a condividere un video delle esondazioni corredato da un cuore, così come Serena Grandi che scrive "Forza Emilia-Romagna!".Sono 14 i fiumi esondati. La protezione civile: "L'area interessata è enorme, anche i soccorritori sono a rischio". L'appello: 'Portarsi ai piani alti'. Una donna a Faenza: 'In 10 minuti l'acqua arriv ...