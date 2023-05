Alluvione in Emilia-Romagna | chi erano e cosa sappiamo delle vittime

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Secondo quanto ha dichiarato il governatore della regioneStefano Bonaccini, sono al momento otto leaccertate dell’in. Vista la criticità della situazione, con i Vigili del Fuoco in allerta sul territorio regionale, il bilancio è ancora provvisorio. Soltanto di alcuni morti si conosce già l'identità. Come fa sapere la prefettura di Forlì-Cesena tresono state registrate a Forlì, una a Ronta di Cesena, una a Montiano e un'altra a Cesenatico (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).

inRomagna, i morti salgono a otto: ecco chi erano le vittime 17 Maggio 2023

Stamani una sezione operativa dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, formata da cinque unità con un’idrovora e alcune motopompe, è partita per l’Emilia Romagna causa emergenza alluvione. Le disposizio ...Sono circa 4mila le persone evacuate sinora per l'alluvione in Emilia Romagna. Ma centinaia di cittadini sono ancora bloccati nelle proprie case, senza luce né corrente. A Cesena interviene l'elicotte ...