Alluvione in Emilia Romagna | almeno 9 morti Domani ancora allerta rossa DIRETTA

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua ha invaso diverse aree della. Il 23 maggio ci sarà il Consiglio dei ministri, Musumeci: "20 ulteriori milioni di euro per l'emergenza". Bonaccini: “è ferita ma si rialzerà”. F1 annulla il Gp di Imola

... siamo di fronte a un altro terremoto", sono senza scampo le parole del presidente dell'- ... è ormai chiaro che la crisi climatica aggiunge il rischio di siccità ed", nonostante il ...Bonaccini: "- Romagna è ferita ma si rialzerà". F1 annulla il Gp di ImolaDIFFERIMENTO CONTRIBUTI E CIG IN AGRICOLTURA Tra gli interventi su cui sta lavorando il Governo per mettere in sicurezza le aziende e i lavoratori nei territori dell'Romagna, previsti anche ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Nel prossimi Consiglio dei ministri sarà varato un provvedimento per aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal maltempo con cui ''verranno sospesi i termini di ...A scriverlo nelle sue stories Instagram è Laura Pausini, esprimendo tutta la sua preoccupazione per il disastro che ha colpito la sua regione, l’Emilia Romagna. “Questa mattina -scrive la Pausini- mi ...