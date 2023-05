Alluvione in Emilia Romagna | almeno 9 morti Ancora allerta rossa DIRETTA

Le squadre della Protezione Civile di Regione Lombardia hanno raggiunto le zone dell'Romagna colpite dal maltempo per collaborare alle operazioni di soccorso. Sono 33 le persone ...dall'...Una donna incinta è stata tratta in salvo questo pomeriggio dall'elicottero Nemo 12 della Guardia Costiera che in queste ore continuano ad operare per il Dipartimento di Protezione Civile, nell'...La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'che ha interessato l'Romagna. Tratti in salvo un'anziana signora isolata da due giorni a causa di una frana in località Dovadola (FC) e una famiglia in località Sarsina (FC). Salvata ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

La realtà, però, ha superato le peggiori previsioni: anche perché la pioggia (in alcune aree è caduto in 36 ore più del doppio dell'acqua che di solito fa in media nel mese di maggio) è arrivata su un ...''Sicuramente un decreto legge per l'Emilia-Romagna è possibile'', ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.