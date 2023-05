Alluvione Faenza | le urla disperate nella notte | le immagini dei soccorsi

Quella appena trascorsa è stata una notte di paura a, una delle città più colpite dall'dopo l'esondazione del Lamone. Nel video che ...Cesena, Forlì esono alluvionate, si contano i morti e i dispersi, le strade sono allagate o ... Ogni volta che si verifica un'bisogna ricordare che si tratta dell'altra faccia della ......del maltempo La conta dei danni del maltempo Cosa è successo in Emilia Romagna L'che ha ... In Appennino si sono registrati picchi di oltre 200 mm, segnatamente dietro Imola,, Cesena e ...

Autostrada Faenza-Forli completamente allagata: le immagini del disastro La7

Salgono a 8 le vittime del maltempo in Emilia Romagna, 6 in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel Ravennate e uno del Bolognese, mentre risultano ancora alcune persone disperse, fa sapere la Regione ...dal nostro inviato Paolo Ricci Bitti Il centro storico di Faenza non si è salvato dall'esondazione del fiume Lamone e del torrente Marzeno: l'acqua ha lambito Piazza del ...