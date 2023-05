Alluvione Faenza | elicottero della guardia costiera soccorre due anziani sul tetto

Due anziani che si erano rifugiati sul tetto di una casa a, sono stati messi in salvo grazie all'intervento dell'elicottero Nemo 12 della Guardia ...... infine i terreni erano già intrisi d'acqua per via dell'di appena due settimane fa ... segnatamente dietro Imola,, Cesena e Forlì, praticamente la pioggia di tre mesi condensata in un ...Bonaccini: 'Questo è un nuovo terremoto' In Emilia Romagna l'imponentelascia dietro di ... Forlì a causa dell'esondazione del Montone e, soprattutto,, già duramente colpita da un'...

Autostrada Faenza-Forli completamente allagata: le immagini del disastro La7

Salgono a 8 le vittime del maltempo in Emilia Romagna, 6 in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel Ravennate e uno del Bolognese, mentre risultano ancora alcune persone disperse, fa sapere la Regione ...dal nostro inviato Paolo Ricci Bitti Il centro storico di Faenza non si è salvato dall'esondazione del fiume Lamone e del torrente Marzeno: l'acqua ha lambito Piazza del ...