Alluvione Emilia Romagna | Leo | “Stop a tutti i versamenti e tributi”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – Nel prossimi Consiglio dei ministri sarà varato un provvedimento per aiutare le popolazioni dell’colpite dal maltempo con cui ”verranno sospesi i termini die adempimenti, tanto per le persone fisiche quanto per strutture più articolate (società di capitali e di persone)”. Lo afferma il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso di una conferenza stampa. Con il ministro del Lavoro “valuteremo, e anche questo sarà oggetto di precisazione normativa, gli adempimenti che saranno messi a carico dei sostituti d’imposta, che devono applicare ritenute su diverse tipologie di reddito, che potranno usufruire di meccanismi di sospensione”, spiega il ministro. ”E’ un work in progress perché dobbiamo individuare quali sonoi comuni della regione che saranno interessati da ...

'Abbiamo disposto lo stop agli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita , nonché dei provvedimenti giudiziari'. Così il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci ......fa in media nel mese di maggio) è arrivata su un terreno già messo a dura prova dall'di ...l'autodromo di Imola dove nel fine settimana si sarebbe dovuto svolgere il Gran Premio dell'- ...19.50 Maltempo. Governo studia decreto misure Rinvio delle scadenze fiscali,contributive e giudiziari per persone e aziende colpite dall'in- Romagna e aiuti per il settore agricolo. Sono le misure a cui lavora il Governo che ha allo studio un decreto su modello di quello adottato per Ischia ma proporzionato ai ...

“Sicuramente un decreto legge per l’Emilia-Romagna è possibile ... Piantedosi in mattinata ha effettuato una ricognizione aerea nelle aree colpite dall’alluvione a bordo dell’elicottero Drago 150. Con ...Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti Comuni. Allerta rossa della Protezione civile anche per giovedì ...