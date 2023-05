Alluvione Emilia Romagna | crolla il ponte della Motta nel Bolognese | il video prima e dopo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Stanotte èto il, che collega la-Budrio con San Martino in Argine nel“a seguitorottura dell’Idice egrande pressione alla quale è stato sottoposto”. I vigili del fuoco raccomandano alla popolazione di non avvicinarsi “per nessun motivo nei pressizona coinvolta in quanto sembra essere coinvolta anche una condotta del gas”. “La situazione nell’area, anche per la condizione di erosione degli argini, è particolarmente critica“, spiegano i vigili del fuoco. “Data la caduta del– fa sapere il Comune di Molinella – il sindaco sta predisponendo l’evacuazione immediatafrazione di San Martino ...

Eppure, in questo caso, viene davvero difficile non usarlo per descrivere le precipitazioni e le estese esondazioni che hanno nuovamente colpito l'- Romagna . La regione è infatti caduta in ...Niente Gp a Imola. Il gran premio di- Romagna, previsto questo fine settimana, non si correrà. È stato annullato. La decisione è ...dalle vittime e dagi enormi danni provocati dall'. ...Impossibile garantire afflusso e deflusso in sicurezza dei 160 mila che hanno acquistato i biglietti per il weekend di ...

Sono momenti decisivi per sapere se il GP di Imola di F1 si correrà nel weekend o meno a causa dell'alluvione che sta colpendo la regione ... alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando ...In Emilia Romagna il traffico ferroviario regionale è tutto ... 00:49 - E' una notte di paura e di soccorsi a Faenza (Ravenna), una delle città più colpite dall'alluvione dopo l'esondazione del Lamone ...