Alluvione Emilia-Romagna | cosa si può fare per evitare nuovi disastri del genere

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il maltempo, ancora una volta, ha colpito con violenza l’, causando l’esondazione di 14 fiumi, allagamenti e scene di terrore. L’allerta meteo che aveva annunciato l’arrivo di un intenso nubifragio non è bastata pernuove vittime, dispersi e migliaia di persone evacuate...

L'che ha piegato l'- Romagna e il maltempo che sta imperversando nelle Marche e in Toscana - sintomo fin troppo pulsante del cambiamento climatico in atto, che, unito al dissesto ...Proseguono senza sosta i danni e perdite causate dal recenteinRomagna . Un Ciclone Mediterraneo sta innescando precipitazioni abbondanti , facendo piovere ad oggi fino a 200 mm di pioggia e, a causa dei suoli già saturi dalle precedenti ...Intanto, la F1 ha ufficializzato la scelta di annullare il Gp dell'Romagna, in programma a Imola nel fine settimana, a seguito dell'che ha colpito la regione. ' La decisione - ...

La Romagna, parte dell’Emilia orientale e anche le alte Marche sono state interessate da una ondata di maltempo eccezionale. «Il ...Fontana: “Siamo vicini alle popolazioni colpite dallì’alluvione”. Protezione civile e volontari impegnati nelle zone di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ...