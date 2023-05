Alluvione Emilia Romagna | 9 morti | 250 frane | 21 fiumi esondati

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)in, nove. In totale 250. Situazione particolarmente critica sulla, allagamenti anche a Bologna – BOLOGNA – È al momento di noveil bilancio provvisorio dell’ennesima ondata di maltempo che ha colpito l’, la terza in pochi giorni. 250E 450 STRADE INTERROTTE In, a causa del maltempo, “salgono a 21 ianche in più punti e a 37 i Comuni con allagamenti diffusi tra lae il bolognese. A 48 quelli, tra Reggioe Rimini, colpiti da dissesto, per un totale di 250“. A questi numeri si ...