Alluvione a Cesena | il sindaco Lattuca | “È una catastrofe | il fiume Savio sta tornando in piena e gli sfollati crescono di ora in ora” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Siamo di nuovo in allerta. Ilè esondato ieri intorno alle 16, abbiamo terminato le operazioni di evacuazione delle famiglie a rischio alle 3 di questa notte, ma questa mattina la situazione è tornata ad aggravarsi perché sta piovendo tantissimo nell’alta valle del”. Sono le parole pronunciate a Coffee break (La7) daldi, Enzo, sulla tragedia in corso nella sua città e in altre aree dell’Emilia Romagna. “Speriamo che ci sia unainferiore a quella di ieri – continua – ma abbiamo decine di corsi d’acqua minori e di canali di bonifica nella pianura che stanno esondando. Abbiamo praticamente tutte le cantine della città allagate, centinaia di strade franate, decine di frane e interi Comuni della fascia collinare che da ieri ...