Alluviona Emilia-Romagna | un minuto di silenzio prima delle gare di tutti i campionati

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Alluvione, undidispostodi tutte ledei: il comunicato Per volere di Gabriele Gravina, la FIGC ha disposto undiper tutte ledeida domani al prossimo fine settimana per commemorare le vittime dell’alluvione in. IL COMUNICATO – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto undi raccoglimento da osservaredell’iniziodiin programma da domani e per tutto il fine settimana (compresi i posticipi) per onorare la ...