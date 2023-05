Allerta meteo nel Lazio giovedì 18 maggio 2023 | ancora temporali | le previsioni

(Di mercoledì 17 maggio 2023)nelper la giornata di domani,18, diramata direttamente dai canali ufficiali della Protezione Civile proprio nelle ultime ore. Il maltempo continua a scagliarsi contro tutto il territorio, e il rischio idro-geologico aumenta progressivamente. Piogge, rovesci sparsi e venti caratterizzeranno la giornata di domani e, con ogni probabilità, andranno avanti fino al prossimo fine settimana. Eccori dettagli in questo articolo. Maltempo in Italia, freddo e pioggia fino al 20: lee le Regioni a rischionel: il dettaglio Anche oggi, dunque, la regionee la ...

... fine settimana di pioggia e grandine: ègialla Parole che destano sconcerto : il Vicepremier mette sullo stesso piano un'emergenzae una partita di calcio Dal Ministero arriva pronta ...approfondimento, le immagini dell'alluvione in Emilia - Romagna. VIDEO FOTOGALLERY ©Ansa ... i consigli della Protezione Civile Durante l'serve tenersi informati sulle criticità ...Nonostante l'epicentro dell'emergenza, come dimostra la cronaca di queste ore, sia in Emilia Romagna, con la regione inrossa, lo scenario in Toscana è altrettanto ...

Maltempo, oggi allerta meteo rossa in Emilia Romagna, arancione in Toscana. DIRETTA Sky Tg24

Emergenza maltempo in Campania. La Protezione Civile emana la proroga dell'allerta meteo sull'intero territorio regionale.E non è finita qui: la protezione civile ha diramato un'altra allerta meteo dalle 18 di oggi mercoledì 17 maggio alle 14 di domani, giovedì 18 maggio per tutto il ...