Allerta meteo in Toscana | rischio frane e inondazioni fino alle 13 di giovedì 18 maggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’è di colore ‘arancione’ per il Casentino, la Romagnae la Valtiberina e di colore ‘giallo’ per il resto delle province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Lucca Deboli precipitazioni e temporali possibili anche su resto della regione

rossa anche domani, giovedì 18 maggio, su tutta la Romagna, pianura bolognese e modenese, colline montane dell'Emilia centrale e bolognese; arancione su pianura e costa ferrarese. Anche ...Le previsioni non promettono nulla di buono: su buona parte della regione Emilia - Romagna anche per oggi è stata emessa una nuovarossa per fiumi, frane e mareggiate.In Emilia - Romagna è stata emessa una nuovaper tutta la giornata di oggi: codice rosso per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, pianura bolognese, e ...

Maltempo, oggi allerta meteo rossa in Emilia Romagna, arancione in Toscana. DIRETTA Sky Tg24

Bologna, 17 mag. (askanews) - 'Fortunatamente abbiamo fatto l'allerta rossa e abbiamo chiuso tutte le scuole. I comportamenti precauzionali messi ...Firenze, 17 maggio 2023 – Una allerta meteo per rischio idraulico del reticolo minore e rischio idrogeologico, con possibilità di temporali e forte vento è stato emanato dalla Sala operativa della ...