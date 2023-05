Allenamento Napoli | assente un attaccante per influenza | in dubbio per la gara con l’Inter?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo ladi Monza, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match controin programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Osimhen(Foto: SSC)OsimhenperLa squadra si è allenata sul campo 2 aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.Osimhen per uno statole. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Una brutta notizia al rientro per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha ritrovato questa mattina la squadra in campo a Castel volturno per il primo allenamento in vista ...