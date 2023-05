Allegri | ' Dobbiamo pensare solo al campo I ragazzi meritano la finale'

"Noipensare solo al campo, è una partita da giocare e tutta la squadra ha voglia di raggiungere una finale in un'annata particolare - ha detto l'allenatore bianconero Maxalla vigilia di ...Massimiliano(LaPresse) - calciomercato.itCuadrado: 'Futuro Sono molto contento, ho ... La cosa più importante però è la partita di domani, al futuro ci penseremo'.'cercare di non ...... in cui scoprire il legame plurimillenario tra l'umanità e la Terra, chetutelare come ... Durante la visita all'Archivio ci sarà un omaggio a Eugenio, nei giorni in cui sta nascendo l'...

Juventus-Cremonese, Allegri in conferenza: "Non dobbiamo pensare alla coppa" Sky Sport

L'esterno bianconero parla alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League al Sanchez Pizjuan: ecco cosa ha detto ...Le parole dell'allenatore bianconero e di Cuadrado, intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League ...