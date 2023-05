Allarme mal tempo in Emilia Romagna | la preoccupazione di Laura Pausini

(Di mercoledì 17 maggio 2023)per l’ondata di malAnsia eper quello che sta accadendo ine per l’ondata di malcon intonazioni che ha travolto la regione. Tantissime le vittime e i datti. Da Twitter ha voluto esprimere solidarietà alla sua terra anche. L’artista, conosciuta in tutto il mondo, è nata a Faenza ma è cresciuta a Solarolo. La romagnola ha così scritto: “Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini”. E poi: “Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei ...

In fuga sui tetti e in elicottero tra le vie di Cesena inondate. È il ritratto che sintetizza la paura vissuta in queste ore in Romagna. Due settimane dopo la rottura degli argini del ...Una donna è stata trascinata per oltre 20 chilometri. Al lavoro per gestire emergenza e sfollati ci sono più di 1.100 volontari ...