Allarme ciliegie in Italia | cosa sta accadendo? Gli aggiornamenti

(Di mercoledì 17 maggio 2023)in Puglia:sta? Gli: sempre più a rischio la raccolta dei frutti. Il motivo è da ricercarsi non solo nel cambiamento climatico. Lesono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

... susine,, albicocche, pesche ma anche su meli e vigneti già in fase avanzata di vegetazione dopo un inverno che dal punto di vista climatologico ha fatto segnare una temperatura di 1,38 ...A lanciare l'ancora una volta è Coldiretti, in occasione dell'equinozio di primavera che ... dalle mele alle pere, dalle pesche alle albicocche, dall'uva da tavola alle, dalle arance ...Il caldo anomalo ha favorito peraltro il risveglio delle piante da frutto come noccioli, pesche,, albicocche, agrumi e mandorle dove iniziano ad aprirsi le gemme a fiore fuori stagione, e ...

In Puglia è scattato un nuovo allarme ciliegie: cosa succede inItalia

Il maltempo degli scorsi giorni ha duramente compromesso la raccolta delle ciliegie. Solo nel mese di maggio sono caduti quasi 1200 millimetri di pioggia con fenomeni spesso violenti che hanno […] ...Le abbondanti precipitazioni dell’ultimo periodo hanno provocato importanti danni alle ciliegie di Marostica Igp. Secondo le stime di Coldiretti Vicenza, la produzione delle varietà precoci è stata ...