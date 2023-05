Alghe fritte | focacce di vermi | granchi blu | quali sono i cibi del futuro che potrebbero finire sulle nostre tavole

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La crisi climatica, ormai lo abbiamo imparato, ci costringerà ad abbandonare alcune vecchie abitudini. Tra queste,comprese anche quelle alimentari. Sempre più spesso si sente parlare di novel food, un’espressione con cui oggi in genere ci si riferisce a insetti, carni coltivate, microo proteine alternative. Tutti alimenti che, perlomeno in Italia, in pochi hanno avuto occasione di assaggiare. Eppure,già in grado di dividere l’opinione pubblica, suscitando reazioni che vanno dall’euforia al disgusto, dalla curiosità alla nausea. Secondo la ricerca Insect Food e Consumatori dell’Università di Bergamo, un italiano su tre sarebbe propenso a mangiare insetti. Niente di sconvolgente, se si pensa che – stando ai dati della Fao –circa due miliardi le persone nel mondo che li mangiano abitualmente. Al ...

Nella cucina della chef Pavan, c'è spazio anche per le. Un ingrediente che oggi viene spesso servito come decorazione, ma che secondo la startup spagnola Algas La Patrona ha tutte le carte in ...Molto importante anche annusare, perché il pesce fresco ha un odore delicato di mare e, non ... Tra i contorni, invece, non si sbaglia mai con le patate -, al forno o a vapore - o con un' ...Nella cucina della chef Pavan, c'è spazio anche per le. Un ingrediente che oggi viene spesso servito come decorazione, ma che secondo la startup spagnola Algas La Patrona ha tutte le carte in ...