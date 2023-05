Alessandra Demichelis | l’avvocata di “Pechino Express” sospesa dall’Ordine per le foto hot

Chi èUna carriera tra critiche e polemiche La vita privata La lunga avventura di Pechino Express 2023 è finalmente giunta al termine. Dopo un'edizione ricca di colpi di scena, ...Condividi su: L'avvocato, conosciuta per la sua partecipazione come concorrente a Pechino Express nella squadra degli avvocati insieme a Lara Picardi , è stata sospesa dalla professione per 15 mesi a ...La verità, secondo l'avvocato torinese, sospesa per 15 mesi dalla professione per decisione del consiglio distrettuale di disciplina, è che " se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto ...

Pechino Express, Alessandra Demichelis sospesa dall'Ordine degli Avvocati Corriere dello Sport

TORINO. È stata sospesa per quindici giorni dalla professione per la sua attività nella pagina Instagram Dc Legal Show. La decisione è stata presa dall'Ordine degli avvocati… Leggi ...Con la sua pagina Dc Legal Show, l'avvocata Alessandra Demichelis già in passato aveva attirato le attenzioni dell'avvocatura torinese ...