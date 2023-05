Alessandra Canale oggi 2023 | età | marito e figli | malattia | vita privata

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 17 maggio 2023)nel, che fine ha fatto l’ex annunciatrice Raiè uno dei volti più noti della televisione e del cinema anni ’80 e ’90. Ecco la sua biografia e laetà e biografia Data di nascita:è nata a Formia il 31 ottobre 1963. Secondo alcuni,potrebbe essere la nipote di Gianna Maria, teoria respinta dai suoi familiari. Il suo vero nome all’anagrafe èPimpinella. Si laurea in Lettere e in Giurisprudenza alla Sapienza. Annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, ha lavorato in Rai come annunciatrice ...