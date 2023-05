Alessandra Canale | chi è l’ex marito Amedeo Matacena | “Non volevo fargli riconoscere mio figlio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è un’annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, nota per essere stata una delle signorine buonasera della Rai. L’ingresso nel mondo dello spettacolo avviene nel 1981, quando prende parte al concorso di Miss Italia. Da quell’anno e per i cinque successivi si presta poi come attrice, apparendo in varie pellicole della commedia sexy all’italiana, come Giovani, belle… probabilmente ricche e Delitto al Blue Gay. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1986, quando recita in Senza scrupoli. Intanto, nel 1983 entra nelle schiere della Rai, assunta prima come annunciatrice supplente e poi con incarico definitivo. Per i successivi vent’anni annuncia quindi i programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai International 1 e 2, e RaiSat. In più conduce le rubriche meteo dei due primi canali e le rubriche ACI sulla viabilità. ...