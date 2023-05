Alessandra Canale | chi è l’ex compagno Amedeo Matacena | età | carriera | come è morto | figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Rosanna Banfi, anche, la storica annunciatrice Rai che si racconterà a cuore aperto. Dallaall’amore, poi finito, per, imprenditore italianoa Dubai nel 2022. Cosa sappiamo suè nato a Catania il 15 settembre del 1963 ed èa Dubai il 16 settembre dello scorso anno. Lui è stato un politico e armatore, ma anche parlamentare della camera dei deputati, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. ...