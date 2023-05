Aladdin contro La sirenetta | è bufera sul politically correct in casa Disney

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tra il caso Will Smith e la possibile stoccata al politicamente corretto, l'attore Mena Massoud ha acceso il dibattito in rete sui live action di

... la prima uscita insieme dopo l'incoronazione di Nicola Bambini Una maglietta oversize da indossare sopra i vestiti, per evitare attenzioni indesiderate di Monica CovielloLa sirenetta:...... l'aiuto che non c'è Articoli più letti Harry e Meghan Markle, cena tra star: la prima uscita insieme dopo l'incoronazione di Nicola BambiniLa sirenetta: il tweet di Mena Massoud e l'...La frecciatina è, ovviamente, rivolta alla Disney, che in un primo momento sembrava aperta all'idea di un2 prima dello scoppio della pandemia e, soprattutto, dello schiaffo di Will Smith a ...

Aladdin contro La sirenetta: il tweet di Mena Massoud e l'imbarazzo della Disney Vanity Fair Italia

A pochi giorni dall'uscita del live-action de La sirenetta, il protagonista di Aladdin finisce nella bufera. Ecco cosa è successo ...Mena Massoud, interprete di Aladdin nel remake, ha commentato amaramente il sostegno al remake della Sirenetta, sempre dispiaciuto dell'assenza di sequel per il film che interpretò con Will Smith.