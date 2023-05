Al Sancak | la nuova serie tv con U?ur Güne? di Terra Amara su Canale 5 | ecco quando inizia | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Approderà tra qualche mese su5 laturca Alche vede come protagonista U?ur? l’attore turco che è diventato popolare in Italia grazie al ruolo di Yilmaz In. Secondo alcune indiscrezioni, latv dovrebbe fare capolino sul piccolo schermo nel corso di quest’estate con il titolo Bandiera Rossa. È bene, tuttavia, ricordare che in merito non giungono da Mediaset né conferme né smentite in quanto l’azienda non ha ancora ufficializzato la programmazione per i mesi estivi. Maggiori dettagli potrebbero dunque arrivare nel corso delle prossime settimane anche se ledrammatiche realizzate in Turchia sono diventate un’assidua presenza nel palinsesto di5. Ma qual è la ...