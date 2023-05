Al momento è fuori | la frase che fa esplodere il Pd | il big che fa tremare la Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Acque agitatissime nel Pd. Al centro dello scontro tutto interno ci sono i ruoli delle vicepresidenze dei gruppi parlamentari. E in casaarriva la bomba De Luca. A quanto pare il borsino, in ambienti parlamentari, segna in ribasso le possibilità di una riconferma come vicepresidente dei deputati di Piero De Luca, figlio del governatore della Campania. "Al", spiega un deputato. Al suo posto entrerebbe Andrea De Maria, bonacciniano, insieme a Valentina Ghio dell'area sinistra Pd. Simona Bonafè va verso la riconferma. Al Senato vengono date in rialzo le quotazioni di Antonio Nicita, lettiano, anche come compensazione della mancata nomina come capogruppo dem in Vigilanza Rai, si dice a palazzo Madama. Potrebbe essere affiancato da Alfredo Bazoli, mentre è certa la riconferma del franceschiniano Franco Mirabelli. ...