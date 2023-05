Al Circolo dei Lettori | #SocialEconomy – Mappa per il viaggio nel futuro

La RegataTre Golfi, la classicissima del, si è negli anni allargata fino a diventare la Tre Golfi Sailing Week, che quest'anno ha compreso anche l'EuropeoMaxi con 25 splendide ...... Yacht Club Mediterraneo, Velaclub Palermo, Centro Velico Siciliano eVelico di ...Mondello per la partenza della regata costiera che sarà valida anche come prima prova del trofeo 'La Rotta...... e Fusignano, su entrambi i lati del canalemulini. Non uscire di casa, portarsi ai piani alti. Sono predisposti punti di raccolta pressoARCI Brainstorm, in Piazza Arcangelo Corelli, 14, ...

Il Circolo dei lettori va al lago / Notizie / Novità / Città di Verbania ... Comune di Verbania

Pesante intimidazione a Santeramo, nei pressi della sede del progetto Kilometro 124, frutto della collaborazione tra Arci Stand by e collettivo “La Primavera”: nella notte di ...Al Circolo canottieri Napoli Molosiglio la presentazione di #CAMPIONIPERSEMPRE #Terzoscudetto, leggende del #Napoli allo specchio”, primo instant book pubblicato dopo lo scudetto, del giornalista #Gia ...