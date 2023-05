Al Bano e Romina Power | lui rivela | ' Ci siamo lasciati per colpa della marijuana'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AlCarrisi sfoglia con Oggi le copertinesua vita per rileggere i retroscena che lo hanno riguardato. Spiega, soprattutto, come la storia d'amore consia andata in fumo: '...

Connon finì a causa sua, pensai al suicidio' AlCarrisi e il vizio diAlla soglia degli 80 anni AlCarrisi confessa che fu proprio quel 'vizio' della moglie a rovinare il ...Con Loredana Lecciso va una meraviglia!' - guarda 'GRAZIE LOREDANA' - Nella lunga intervista, Alparla anche di Loredana Lecciso: 'Non finirò mai di ringraziarla perché quandose ne andò ...Loredana Lecciso, il rapporto con Ale la presenza diPower Al, come noto, nella sua vita ha amato moltoPower prima e Loredana Lecciso poi. E proprio una delle domande poste ...

Al Bano: «Romina Power portava la minigonna e io non ne avevo mai vista una. Ylenia Ora so cosa è successo» Corriere della Sera

Al Bano compirà 80 anni sabato 20 maggio, ma in realtà i festeggiamenti per quello che probabilmente è il compleanno più lungo della sua vita sono cominciati al Festival di Sanremo di quest'anno dove, ...Al Bano Carrisi sfoglia con Oggi le copertine della sua vita per rileggere i retroscena che lo hanno riguardato. Spiega, soprattutto, come la storia d'amore con Romina Power ...