AISLA – Ultim’ora | stravolto il percorso formativo di maggio Posticipata Faenza per la grave situazione metereologica

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Alla luce delle gravi condizioni metereologiche e delladi massima allerta in cui si trova la città die il territorio dell’Emilia-Romagna, è posticipato a data da definirsi il primo dei tre appuntamenti formativi che era in agenda per venerdì 19e sarà riprogrammato per l’autunno 2023. Con il titolo “To Care not to Cure”, l’Open Dayaveva l’obiettivo di coinvolgere, oltre che i professionisti sanitari, soprattutto gli studenti universitari e degli ultimi anni dei licei per condividere la riflessione sul tema della qualità di vita della persona con SLA e della sua famiglia. Questa è la logica con la quale si sarebbe affrontato l’argomento della tecnologia alleata capace di affiancare la persona con disabilità, nella sua unicità e nel suodi vita. Con gli ...